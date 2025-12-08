Несмотря на все санкции: эта страна увеличивала импорт нефти из России

В течение ноября Китай импортировал на 4,88% больше сырой нефти по сравнению с 2024 годом. В частности суточные объемы поставок сейчас на самом высоком уровне с августа 2023.

Что известно об импорте российской нефти Китаем?

Импорт российской нефти в Китай вырос вследствие удешевления продукта. Такие изменения стали результатом санкций, которые были введены против Ирана и России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По данным Генеральной таможенной администрации, крупнейший импортер нефти в мире в ноябре импортировал 50,89 миллиона метрических тонн нефти, что эквивалентно 12,38 миллиона баррелей в сутки, что на 5,24% больше, чем в октябре,

– отмечает издание.

Обратите внимание! С начала года и до ноября импорт Китая из России достиг 521,87 миллиона тонн сырой нефти. Для понимания, это на 3,2% больше чем в прошлом году.

Россия была вынуждена ввести из-за санкций, скидки для Китая. Например, российская нефть ESPO сейчас продается дешевле на 5 – 6 долларов за баррель, если сравнивать с ценой Brent, сообщает Reuters.

Сейчас это самая большая скидка, которая была замечена ранее. Для сравнения, еще в октябре максимальный дисконт составлял 0,5 – 1 доллар за баррель.

Повлияли ли на уровень импорта российской нефти в Китай санкции?

Несмотря на то, что Россия увеличивает скидку, некоторые грузы российской нефти до сих пор не были проданы. Речь идет о тех загрузках, которые были осуществлены в декабре.

Скидки на российскую нефть в Китае выросли из-за падения спроса после того, как государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки из-за западных санкций, а частные игроки начали осторожнее относиться к источникам поставок сырья,

– сообщило издание Reuters.

Почему для России проблематично импортировать нефть в декабре 2025 года?