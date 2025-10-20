Готовий тиснути далі: Трамп попередив Індію
- Трамп попередив Індію про готовність продовжувати тиск.
- Трамп заявив, що прем'єр Індії Моді обіцяв відмовитися від російської нафти.
Трамп попередив Індію, що він готовий продовжувати тиск. Річ у тім, що Нью-Делі не поспішає відмовлятися від російської нафти.
Чому Трамп тисне на Індію?
Ще у неділю Трамп знову сказав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв відмовитись від російської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Якщо Моді не стримає обіцянку, Трамп обіцяв рішучі дії. Зокрема, не скасовувати тарифи.
Вони просто продовжуватимуть платити величезні тарифи, а вони не хочуть цього робити.
Нагадаємо, що на минулому тижні індійська делегація перебувала в США. Тоді відбулися переговори, але подробиць, щодо цієї зустрічі немає.
Що відомо про імпорт російської нафти Індією?
Трамп вимагає від Індії відмовитись від російської нафти. Американський президент стверджує, що цією співпрацею Нью-Делі фінансує війну в Україні.
Станом на зараз, саме Індія залишається найбільшим імпортером російської нафти морським шляхом. Так сталося після того, як західні країни відмовились купувати продукцію з Росії і впровадили санкції.
На минулому тижні один з посадовців Білого дому заявив, що Індія вдвічі скоротила закупівлі російської нафти, повідомляв Reuters. Проте згодом ця інформація не підтвердилась.