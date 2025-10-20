Укр Рус
Готов давить дальше: Трамп предупредил Индию
20 октября, 13:00
2

Готов давить дальше: Трамп предупредил Индию

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Трамп предупредил Индию о готовности продолжать давление.
  • Трамп заявил, что премьер Индии Моди обещал отказаться от российской нефти.

Трамп предупредил Индию, что он готов продолжать давление. Дело в том, что Нью-Дели не спешит отказываться от российской нефти.

Почему Трамп давит на Индию?

Еще в воскресенье Трамп снова сказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал отказаться от российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Если Моди не сдержит обещание, Трамп обещал решительные действия. В частности, не отменять тарифы.

 

Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки

Они просто будут продолжать платить огромные тарифы, а они не хотят этого делать.

Напомним, что на прошлой неделе индийская делегация находилась в США. Тогда состоялись переговоры, но подробностей, по этой встрече нет.

Что известно об импорте российской нефти Индией?

  • Трамп требует от Индии отказаться от российской нефти. Американский президент утверждает, что этим сотрудничеством Нью-Дели финансирует войну в Украине.

  • По состоянию на сейчас, именно Индия остается крупнейшим импортером российской нефти морским путем. Так произошло после того, как западные страны отказались покупать продукцию из России и ввели санкции.

  • На прошлой неделе один из чиновников Белого дома заявил, что Индия вдвое сократила закупки российской нефти, сообщал Reuters. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась.