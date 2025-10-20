Трамп предупредил Индию, что он готов продолжать давление. Дело в том, что Нью-Дели не спешит отказываться от российской нефти.

Почему Трамп давит на Индию?

Еще в воскресенье Трамп снова сказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал отказаться от российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Если Моди не сдержит обещание, Трамп обещал решительные действия. В частности, не отменять тарифы.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Они просто будут продолжать платить огромные тарифы, а они не хотят этого делать.

Напомним, что на прошлой неделе индийская делегация находилась в США. Тогда состоялись переговоры, но подробностей, по этой встрече нет.

Что известно об импорте российской нефти Индией?