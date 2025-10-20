Готов давить дальше: Трамп предупредил Индию
- Трамп предупредил Индию о готовности продолжать давление.
- Трамп заявил, что премьер Индии Моди обещал отказаться от российской нефти.
Трамп предупредил Индию, что он готов продолжать давление. Дело в том, что Нью-Дели не спешит отказываться от российской нефти.
Почему Трамп давит на Индию?
Еще в воскресенье Трамп снова сказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал отказаться от российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Опасностей больше чем кажется: почему упали цены на нефть 20 октября
Если Моди не сдержит обещание, Трамп обещал решительные действия. В частности, не отменять тарифы.
Они просто будут продолжать платить огромные тарифы, а они не хотят этого делать.
Напомним, что на прошлой неделе индийская делегация находилась в США. Тогда состоялись переговоры, но подробностей, по этой встрече нет.
Что известно об импорте российской нефти Индией?
Трамп требует от Индии отказаться от российской нефти. Американский президент утверждает, что этим сотрудничеством Нью-Дели финансирует войну в Украине.
По состоянию на сейчас, именно Индия остается крупнейшим импортером российской нефти морским путем. Так произошло после того, как западные страны отказались покупать продукцию из России и ввели санкции.
На прошлой неделе один из чиновников Белого дома заявил, что Индия вдвое сократила закупки российской нефти, сообщал Reuters. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась.