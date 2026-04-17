Чому Росія не може повноцінно експортувати нафту?

Відновлення портової інфраструктури Росії може тривати приблизно місяць Відповідно протягом цього часу повноцінний експорт не буде здійснюватись, повідомляє "Коммерсантъ".

Як показує статистика, за тиждень з 6 по 12 квітня морський експорт російської нафти скоротився на 16,1%. Він сягнув – 291 тисячі тонн.

Цікаво! Найбільше впав обсяг поставок з Новоросійська.

Наразі атаки України на російські порти стали активніші. До прикладу, були пошкоджені нафтові термінали:

в Усть-Лузі;

в Приморську;

в Туапсе.

Зверніть увагу! Керуючий компанії Kasatkin Consulting Дмитро Касаткін заявив, що страхові компанії уже почали переглядати рейтинг російських портів. На цю ситуацію вплинули якраз українські удари по інфраструктурі Росії.

Як повідомляє Reuters, наразі Росія навряд зможе відчутно наростити видобуток нафти. Адже Україна продовжує завдавати значні збитки російській інфраструктурі.

