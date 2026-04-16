Чому зупинився експорт нафтохімічної продукції з Ірану?

Фактично, Іран тепер надає пріоритет внутрішнім поставкам, повідомляє Reuters.

Важливо! Таке рішення було ухвалено на тлі того, що Ізраїль вдарив по декількох нафтохімічних центрах.

Зауважимо, розпорядження про ці зміни з'явилось ще 13 квітня. Його видав високопосадовець Національної нафтохімічної компанії. Саме вона займається контролем переробної галузі.

Внутрішні ціни на нафтохімічну та супутню продукцію утримуються на доконфліктному рівні, незважаючи на зростання світових цін, причому чиновники заявляють, що заходи залишатимуться чинними для підтримки місцевої промисловості та споживачів,

– вказує видання.

Саме через таке рішення Іран прагне компенсувати збитки, які були завдані через нещодавні напади. Окрім цього, буде забезпечено стабільне постачання сировини до промисловості.

Потрібно розуміти, що Іран експортує значну кількість нафтохімічної продукції, приблизно – 29 мільйонів тонн на рік. Загальна сума цього експорту сягає 13 мільярдів доларів, повідомляє Arab News.

