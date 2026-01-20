Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Ще одна країна вирішила відмовитися від російської нафти: як на це вплинув Трамп
20 січня, 14:30
3

Ще одна країна вирішила відмовитися від російської нафти: як на це вплинув Трамп

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Індійська компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd планує замінити російську нафту на нафту з Венесуели через американські санкції.
  • Кінцеве рішення про закупівлю залежатиме від вартості фрахту та економічної доцільності.

Наразі державна нафтопереробна компанія Індії Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd розглядає можливість купувати нафту з Венесуели. Таким чином планують замінити продукцію з Росії.

Що відомо про закупівлю нафти з Венесуели Індією?

Потрібно розуміти, що імпорт російської нафти знаходиться під загрозою саме через американські санкції, повідомляє Reuters.

Читайте також Теплі речі та безплатна їжа: мешканці двох областей зможуть отримати допомогу

Наразі відомо, що значна кількість танкерів, які перевозять російську нафту, накопичуються в морі. Така ситуація, зокрема, стала наслідком втрати росіянами індійського ринку, повідомляє Bloomberg.

Ми суворо дотримуємося всіх введених санкцій і на даний момент не імпортуємо російську нафту. У найближчій перспективі ми не очікуємо жодних перебоїв у нашому експорті готової продукції, 
– повідомив фінансовий директор компанії Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd Девендра Кумар 

Як вказує Кумар, кінцеве рішення про закупівлю нафти з Венесуели залежатиме від:

  • вартості фрахту;
  • а також того, чи буде економічно доцільно здійснювати ці постачання.

Важливо знати! Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd володіє НПЗ, який має потужність – 500 тисяч барелів на добу.

Зараз Mangalore Refinery має змогу покривати свої потреби у нафті, завдяки:

  • спотовим контрактам на світовому ринку;
  • і продовженню закупівель на Близькому Сході.

Зауважимо, що уже є і інші компанії, які готові купувати нафту з Венесуели:

  • Reliance Industries Ltd;
  • Indian Oil Corp;
  • Hindustan Petroleum Corp.

Зверніть увагу! Поки що угоди не укладені. Вказані компанії є лише потенційними покупцями.

Чи дійсно індійські компанії зможуть отримати нафту з Венесуели?

  • Індійські компанії і раніше повідомляли про готовність купувати нафту у Венесуели. Проте, за умови, що вони отримають відповідний дозвіл від США.

  • Річ у тім, що наразі саме США контролюють реалізацію нафти з Венесуели. Американський уряд планує використовувати отримані кошти для розвитку венесуельської держави.

  • Раніше індійські покупці скоротили імпорт російської нафти. Це стало наслідком санкцій проти "Роснефті" та "Лукойла". Нагадаємо, ці обмеження затвердили США ще восени 2025 року.