Ще одна країна вирішила відмовитися від російської нафти: як на це вплинув Трамп
- Індійська компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd планує замінити російську нафту на нафту з Венесуели через американські санкції.
- Кінцеве рішення про закупівлю залежатиме від вартості фрахту та економічної доцільності.
Наразі державна нафтопереробна компанія Індії Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd розглядає можливість купувати нафту з Венесуели. Таким чином планують замінити продукцію з Росії.
Що відомо про закупівлю нафти з Венесуели Індією?
Потрібно розуміти, що імпорт російської нафти знаходиться під загрозою саме через американські санкції, повідомляє Reuters.
Наразі відомо, що значна кількість танкерів, які перевозять російську нафту, накопичуються в морі. Така ситуація, зокрема, стала наслідком втрати росіянами індійського ринку, повідомляє Bloomberg.
Ми суворо дотримуємося всіх введених санкцій і на даний момент не імпортуємо російську нафту. У найближчій перспективі ми не очікуємо жодних перебоїв у нашому експорті готової продукції,
– повідомив фінансовий директор компанії Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd Девендра Кумар
Як вказує Кумар, кінцеве рішення про закупівлю нафти з Венесуели залежатиме від:
- вартості фрахту;
- а також того, чи буде економічно доцільно здійснювати ці постачання.
Важливо знати! Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd володіє НПЗ, який має потужність – 500 тисяч барелів на добу.
Зараз Mangalore Refinery має змогу покривати свої потреби у нафті, завдяки:
- спотовим контрактам на світовому ринку;
- і продовженню закупівель на Близькому Сході.
Зауважимо, що уже є і інші компанії, які готові купувати нафту з Венесуели:
- Reliance Industries Ltd;
- Indian Oil Corp;
- Hindustan Petroleum Corp.
Зверніть увагу! Поки що угоди не укладені. Вказані компанії є лише потенційними покупцями.
Чи дійсно індійські компанії зможуть отримати нафту з Венесуели?
Індійські компанії і раніше повідомляли про готовність купувати нафту у Венесуели. Проте, за умови, що вони отримають відповідний дозвіл від США.
Річ у тім, що наразі саме США контролюють реалізацію нафти з Венесуели. Американський уряд планує використовувати отримані кошти для розвитку венесуельської держави.
Раніше індійські покупці скоротили імпорт російської нафти. Це стало наслідком санкцій проти "Роснефті" та "Лукойла". Нагадаємо, ці обмеження затвердили США ще восени 2025 року.