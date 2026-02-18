Неочікувана проблема: експорт російської нафти під загрозою

Експорт російської нафти перебуває під загрозою. Йдеться по перевезення через ключові порти Балтійського моря. Причиною негараздів став лід.

Чому виникли проблеми з експортом російської нафти?

Наразі на території Фінської затоки спостерігається наймасштабніше за останні 15 років заледеніння, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Прогрес у переговорах між Іраном і США: що тепер буде з цінами на нафту

Рівень відвантаження нафти знижується не тільки через значну крижану кірку. Річ у тім, що наразі немає достатньої кількості танкерів льодового класу.

Важливо! Російська влада вимушена екстрено перекидати судна "Сибір" і "Мурманськ" з Арктики. Проте вони прибудуть лише в кінці місяця.

Як показує статистика:

у першій половині лютого експорт нафти з порту Приморськ зменшився на третину, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025;

а, якщо порівнювати з даними 2024, падіння складає – 50%.

Наразі в пунктах формування криголамних караванів виникають значні черги. На супровід дна чекають по 5 – 7 днів, повідомляє Bloomberg.

Якщо лід потовщиться до 30 – 50 сантиметрів – лише на 5 сантиметрів більше, ніж поточний рівень, то з 1 березня порти Усть-Луга, Приморськ і Висоцьк заборонять вхід усім суднам, які не належать до льодового класу, незалежно від наявності ескорту, згідно з наказами з усіх трьох портів,

– вказує видання.

До того ж на танкерах у морі наразі зберігається приблизно 140 мільйонів барелів російської сировини. На цю нафту вимушені знижувати ціну.

Що важливо знати про перевезення російської нафти через Балтійське море?