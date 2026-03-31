До чого призвели атаки України по російським об'єктам?
Україна також завдає ударів по логістиці Росії, повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram.
Майже 40% місячного виробництва ракет, близько 45% експорту нафти Росія вже втратила внаслідок українських ударів по їх об'єктах, а також логістиці.
Зауважимо, що протягом останнього місяця українські сили здійснили низку важливих та успішних атак. Наразі відомо про як мінімум 5 російських заводів хімічної промисловості Росії, які були уражені.
Потрібно розуміти, що ці підприємства надзвичайно важливі. Щобільше, вони є ключовими у ланцюгу створення боєприпасів. Як вказав у своєму Telegram Коваленко, фактично, без цих заводів – виробництво неможливе.
Окрім цього, атаковані виробники мікроелектроніки, також Воткінський завод, що робить Іскандери, Орєшнік та інші ракети,
– каже Коваленко.
Для чого Україна атакує російські підприємства?
Україна точкову атакує критичну інфраструктуру Росії. Йдеться, зокрема, про нафтові підприємства та порти. Таким чином Україна прагне обмежити доходи Росії від експорту нафти.
До того ж Україна має намір обмежити військово-промисловий комплекс Росії. Зокрема, для цього і здійснюються удари по російських хімічним підприємствам.