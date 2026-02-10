Імпорт російської нафти впаде у два рази, якщо США зроблять це

Укр Рус
10 лютого, 13:30
Анастасія Зорик
Основні тези
  • Імпорт російської нафти до Індії може зменшитися вдвічі, якщо буде укладено торгівельну угоду між Індією та США.
  • У січні закупівлі російської нафти Індією знизилися до 1,12 мільйона барелів на день, і очікується подальше зменшення.

Імпорт російської нафти до Індії може зменшитись у два рази, порівняно з теперішнім рівнем постачань. Це відбудеться, якщо Нью-Делі та Вашингтон таки укладуть торгівельну угоду.

Завдяки чому Індія може скоротити імпорт російської нафти?

Наразі рівень імпорту російської нафти в Індію знижується. Це одна з вимог США, повідомляє Bloomberg.

Імпорт російської нафти до Індії скоротиться приблизно вдвічі порівняно з і без того нижчими нещодавніми рівнями після того, як президент США Дональд Трамп видав розпорядження, в якому детально викладено деякі умови торгівельної угоди між двома країнами, 
– вказує видання.

Зверніть увагу! Уже зараз відомо, що всі державні та приватні НПЗ окрім Nayara Energy призупинили закупівлі російських вантажів. 

Індійський уряд підтвердив угоду з США. Проте деякі деталі, відносно цих домовленостей усе ще невідомі. Зокрема, щодо нафти.

У січні закупівлі російської нафти Індією уже впали до 1,12 мільйона барелів на день. У грудні їх рівень був – 1,20 мільйонів барелів на день, повідомляє Bloomberg.

Важливо! Компанію Nayara Energy підтримує "Роснефть". Імовірно, саме це індійське підприємство продовжить закуповувати у Росії приблизно – 400 тисяч барелів на день. 

Як може змінитись рівень імпорту російської нафти Індією:

  • на думку аналітиків, після скорочення імпорт російської нафти до Індії може бути на рівні 400 – 500 тисяч барелів на день;
  • уже до березня імпорт може впасти нижче 1 мільйона барелів на добу, потім він і надалі скорочуватиметься.

Що відомо про домовленості Індії та США, щодо російської нафти?

  • Індія активно купує російську нафту з 2022 року, після початку повномасштабної війни в Україні. Саме тоді Росія шукала нові ринки збуту.

  • Трамп і раніше тиснув на Індію, аби вона відмовилась від російської нафти. Для цього, зокрема, американський президент впроваджував мита.

  • 2 лютого стало відомо про розмову Моді та Трампа. Як вказав американський президент, вони домовились про співпрацю. США зменшують тарифи для Індії, а Нью-Делі натомість – прямо чи опосередковано має відмовитись від російської нафти.