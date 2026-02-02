Саме цю нафту пропонують замість російської: своє слово сказали США

США запропонували індійським покупцям купувати венесуельську нафту замість російської. Цікаво, що раніше за закупівлю продукції з Венесуели, американці ввели мита проти Індії.

Що відомо про продаж венесуельської нафти до Індії?

Однак зараз Вашингтон навпаки спонукає Делі замінювати російську нафту венесуельською, повідомляє Reuters.

Нагадаємо! Ще у березні 2025 року Трамп ввів 25% тарифи на товари з країн, які купують нафту з Венесуели.

Такі зміни відбуваються в межах намагань Трампа, зменшити надходження від нафти в Росію. Адже саме за ці гроші фінансується війна в Україні.

Джерела не надали подробиць щодо того, чи буде венесуельська нафта продаватися зовнішніми торговими компаніями, такими як Vitol або Trafigura, чи її продаватиме безпосередньо державна нафтова компанія Венесуели PDVSA,

– вказує видання.

До того ж стало відомо, що Індія, імовірно, скоротить імпорт російської нафти. Очікується рівень – нижче 1 мільйона барелів на добу.

Для розуміння, у січні обсяг видобутку становить приблизно – 1,2 мільйона барелів на добу, повідомляє Bloomberg. Імовірно, скорочуватиметься він так:

у лютому обсяг складатиме приблизно 1 мільйон барелів на добу;

у березні – 800 тисяч барелів.

Цікаво! Ще на початку січня цього року Трамп погрожував новими тарифами країнам, що купують російську нафту.

Чому США контролюють нафту з Венесуели?