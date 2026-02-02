Именно эту нефть предлагают вместо российской: свое слово сказали США

США предложили индийским покупателям покупать венесуэльскую нефть вместо российской. Интересно, что ранее за закупку продукции из Венесуэлы, американцы ввели пошлины против Индии.

Что известно о продаже венесуэльской нефти в Индию?

Однако сейчас Вашингтон наоборот побуждает Дели заменять российскую нефть венесуэльской, сообщает Reuters.

Напомним! Еще в марте 2025 года Трамп ввел 25% тарифы на товары из стран, которые покупают нефть из Венесуэлы.

Такие изменения происходят в рамках попыток Трампа, уменьшить поступления от нефти в Россию. Ведь именно за эти деньги финансируется война в Украине.

Источники не предоставили подробностей относительно того, будет ли венесуэльская нефть продаваться внешними торговыми компаниями, такими как Vitol или Trafigura, или ее будет продавать непосредственно государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA,

– указывает издание.

К тому же стало известно, что Индия, вероятно, сократит импорт российской нефти. Ожидается уровень – ниже 1 миллиона баррелей в сутки.

Для понимания, в январе объем добычи составляет примерно – 1,2 миллиона баррелей в сутки, сообщает Bloomberg. Предположительно, будет сокращаться он так:

в феврале объем будет составлять примерно 1 миллион баррелей в сутки;

в марте – 800 тысяч баррелей.

Интересно! Еще в начале января этого года Трамп угрожал новыми тарифами странам, покупающим российскую нефть.

Почему США контролируют нефть из Венесуэлы?