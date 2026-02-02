Именно эту нефть предлагают вместо российской: свое слово сказали США
- США предложили Индии покупать венесуэльскую нефть вместо российской, чтобы уменьшить доходы России от нефти, которые финансируют войну в Украине.
- Индия может сократить импорт российской нефти до уровня ниже 1 миллиона баррелей в сутки.
США предложили индийским покупателям покупать венесуэльскую нефть вместо российской. Интересно, что ранее за закупку продукции из Венесуэлы, американцы ввели пошлины против Индии.
Что известно о продаже венесуэльской нефти в Индию?
Однако сейчас Вашингтон наоборот побуждает Дели заменять российскую нефть венесуэльской, сообщает Reuters.
Напомним! Еще в марте 2025 года Трамп ввел 25% тарифы на товары из стран, которые покупают нефть из Венесуэлы.
Такие изменения происходят в рамках попыток Трампа, уменьшить поступления от нефти в Россию. Ведь именно за эти деньги финансируется война в Украине.
Источники не предоставили подробностей относительно того, будет ли венесуэльская нефть продаваться внешними торговыми компаниями, такими как Vitol или Trafigura, или ее будет продавать непосредственно государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA,
– указывает издание.
К тому же стало известно, что Индия, вероятно, сократит импорт российской нефти. Ожидается уровень – ниже 1 миллиона баррелей в сутки.
Для понимания, в январе объем добычи составляет примерно – 1,2 миллиона баррелей в сутки, сообщает Bloomberg. Предположительно, будет сокращаться он так:
- в феврале объем будет составлять примерно 1 миллион баррелей в сутки;
- в марте – 800 тысяч баррелей.
Интересно! Еще в начале января этого года Трамп угрожал новыми тарифами странам, покупающим российскую нефть.
Почему США контролируют нефть из Венесуэлы?
В декабре США начали блокировать венесуэльские берега. Таким образом Трамп стремился повлиять на правительство Венесуэлы. Уже 3 января 2026 года стало известно, что США захватили венесуэльского лидера – Николаса Мадуро. Президента Венесуэлы доставили на американскую территорию для осуществления правосудия.
Трамп оказал давление на венесуэльское правительство. Именно так США получили доступ к нефти из Венесуэлы.
Уже 30 января администрация Трампа позволила своим компаниям добывать венесуэльскую нефть. Также они теперь имеют право осуществлять экспорт.