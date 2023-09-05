Російський опозиціонер, експерт у галузі нафти та газу Михайло Крутихін сказав 24 Каналу, що рубль не вдасться врятувати.

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"Уряд дійсно намагається втримати рубль від падіння відносно інших валют, але це не дуже сильно допомагає. Рубль повільно пікетує", – констатував Крутихін.

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За його словами, це дуже вигідно російським експортерам. Вони накопичують прибутки у твердій валюті та особливо не переймаються поверненням коштів у російський федеральний бюджет.

Які будуть наслідки для жителів Росії

Підвищення курсу іноземної валюти означає серйозний удар по гаманцях жителів країни. Так, на полицях російських магазинів приблизно 65% імпортних товарів, а ліків – 95%. Це означає, що вони дорожчатимуть.

Однак російському диктатору байдуже на власних громадян.

"Якби Путіну не було байдуже, він не вв'язувався б у цю війну і не витрачав би російський федеральний бюджет на бронетранспортери та інші залізяки", – зазначив Крутихін.

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