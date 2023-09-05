Российский оппозиционер, эксперт в области нефти и газа Михаил Крутыхин сказал 24 Каналу, что рубль не удастся спасти.

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"Правительство действительно пытается удержать рубль от падения по отношению к другим валютам, но это не очень сильно помогает. Рубль медленно пикетирует", – констатировал Крутихин.

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По его словам, это очень выгодно российским экспортерам. Они накапливают доходы в твердой валюте и особо не беспокоятся о возврате средств в российский федеральный бюджет.

Каковы последствия для жителей России

Повышение курса иностранной валюты означает серьезный удар по кошелькам жителей страны. Так, на полках российских магазинов примерно 65% импортных товаров, а лекарств – 95%. Это значит, что они будут дорожать.

Однако российскому диктатору безразличны собственные граждане.

"Если бы Путину не было безразлично, он не ввязывался бы в эту войну и не тратил бы российский федеральный бюджет на бронетранспортеры и другие железки", – отметил Крутихин.

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