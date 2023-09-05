Российский оппозиционер, эксперт в области нефти и газа Михаил Крутыхин сказал 24 Каналу, что рубль не удастся спасти.
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"Правительство действительно пытается удержать рубль от падения по отношению к другим валютам, но это не очень сильно помогает. Рубль медленно пикетирует", – констатировал Крутихин.
Что происходит с российским рублем: смотрите видео 24 Канала
По его словам, это очень выгодно российским экспортерам. Они накапливают доходы в твердой валюте и особо не беспокоятся о возврате средств в российский федеральный бюджет.
Каковы последствия для жителей России
Повышение курса иностранной валюты означает серьезный удар по кошелькам жителей страны. Так, на полках российских магазинов примерно 65% импортных товаров, а лекарств – 95%. Это значит, что они будут дорожать.
Однако российскому диктатору безразличны собственные граждане.
"Если бы Путину не было безразлично, он не ввязывался бы в эту войну и не тратил бы российский федеральный бюджет на бронетранспортеры и другие железки", – отметил Крутихин.
Что происходит с экономикой России: основное
- В начале августа рубль вошел в тройку самых слабых валют мира и продолжает падать. К числу главных причин относятся санкции стран Запада, отток валюты из России, усложнение условий торговли на внешних рынках.
- Российские власти делают все возможное, чтобы удержать российскую экономику от стремительного обвала. Самыми сильными игроками считают Эльвиру Набиуллину и Антона Силуанова.
- Однако Владимир Путин все равно продолжает массово сливать государственные средства в оборонный комплекс. Российский диктатор готов пожертвовать всеми остальными сферами жизни своей страны.