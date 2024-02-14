Московська фондова біржа вдруге поставила роботу "на паузу": як це пояснили

Проблеми на Московській фондовій біржі тривають. Вдруге за тиждень на ринку призупинили торги. Уже навіть назвали причини проблем.

Московська фондова біржа знову зупиняла торги

У середу, 14 лютого, фондовий ринок у Росії призупинив свою діяльність через апаратні проблеми. Біржа не працювала з 10:36 до 11:35. Це сталося вдруге за тиждень.

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Пресслужба фондової біржі повідомила, що торги поставили на "паузу" у зв'язку з помилкою конфігурації основного сервера торгово-клірингової системи фондового ринку, на який перейшли у рамках усунення нештатної ситуації 13 лютого 2024 року. Про те, що проблеми виникли саме зі сторони біржі один з трейдерів попередив клієнтів, за даними російських ЗМІ.

Додамо, що у середині серпня 2023 року на Московській фондовій біржі зафіксували серйозний спад. Зокрема, цьому передував обвал рубля, через яке центробанк Росії та Володимир Путін провели екстрені засідання.