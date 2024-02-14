Московская фондовая биржа во второй раз поставила работу "на паузу": как это объяснили

Проблемы на Московской фондовой бирже продолжаются. Второй раз за неделю на рынке приостановили торги. Уже даже назвали причины проблем.

Московская фондовая биржа снова останавливала торги

В среду, 14 февраля, фондовый рынок в России приостановил свою деятельность из-за аппаратных проблем. Биржа не работала с 10:36 до 11:35. Это произошло второй раз за неделю.

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Пресс-служба фондовой биржи сообщила, что торги поставили на "паузу" в связи с ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который перешли в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля 2024 года. О том, что проблемы возникли именно со стороны биржи один из трейдеров предупредил клиентов, по данным российских СМИ.

Добавим, что в середине августа 2023 года на Московской фондовой бирже зафиксировали серьезный спад. В частности, этому предшествовал обвал рубля, из-за которого центробанк России и Владимир Путин провели экстренные заседания.