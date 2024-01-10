Росії можуть перекрити ще один вид імпорту до ЄС: що пропонує Латвія

У Латвії запропонували зробити санкції проти Росії. Нову ідею озвучив міністр економіки Латвії Віктор Валайніс. Більше про це – читайте далі.

Міністр економіки Латвії наголосив, що всі санкції проти Росії мають бути максимально ефективними.

Зверніть увагу Думки експертів розділилися: чого чекати від біткойна у 2024 році

Латвія підтримує ембарго на російське зерно

Латвійський чиновник Віктор Валайніс підтримав ідею про запровадження заборони на імпорт російського зерна до Європейського Союзу. На його думку, наразі варто продовжувати роботу, розпочату урядом, міністри різних відомств, щоб порушувати ці питання на європейському рівні.

Зокрема, тижнем раніше міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс виступив за ідею про заборону імпорту зерна з Росії та Білорусі до Європейського Союзу, як міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе та президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Крім того, Віктор Валайніс вважає, що санкції проти російського зерна мають бути запроваджені по всьому Європейському Союзу. Мовляв, саме це сприятиме досягненню ефективного результату.

Також нагадаємо, що з жовтня США почали карати компанії, які допомагають транспортувати російську нафту в обхід санкцій. Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США виявило, що дві компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини допомагали Росії продавати нафту в обхід санкцій.