Raiffeisen буде стягувати комісію у 50% на певних переказах у Росії: кого це стосується

Австрійський банк, який продовжує працювати на російському ринку, анонсував запровадження нової комісії. Що про це відомо – читайте далі.

У Росії будуть стягувати нову комісію за платежі у доларах

Raiffeisen Bank оголосив, що уже з 1 вересня почне стягувати комісію у розмірі 50% за перекази у доларах від інших кредиторів на рахунки фізичних осіб, малого та макробізнесу. Йдеться як про юридичних, так і фізичних осіб.

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Мінімальна сума комісії становить 1000 доларів, максимальна – 10 тисяч доларів. Комісія не може перевищувати суму надходження. У банку наголосили, що нововведення запроваджують через останні зміни на ринку.

Мовляв, саме тому кредитор вимушений запровадити обмеження вхідних платежів у доларах США. Крім того, австрійський банк радить своїм клієнтам обирати інші варіанти для отримання такого платежу.

Що відомо про роботу австрійського банку в Росії

Нагадаємо, що Raiffeisen Bank – це один з найбільших банків Європи, який продовжує працювати у Росії. Через це кредитора досить сильно критикують, а США навіть надіслали запит на отримання документів для перевірки. Ключова ціль – зрозуміти, чи банк дотримується санкцій, які запровадили проти Росії.

Для прикладу, за 2022 рік Raiffeisen Bank отримав понад 50% свого прибутку саме у Росії. Проте забрати гроші у "дочки" головний офіс не може. Усе через санкційні обмеження країн Заходу.

Крім того, на початку серпня 2023 року в Raiffeisen Bank повідомили про готовність сплачувати до російського бюджету новий податок на надприбуток. Орієнтовна сума, на яку банк може збагатити бюджет агресора, – 100 мільйонів євро.