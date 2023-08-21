В России будут взимать новую комиссию за платежи в долларах

Raiffeisen Bank объявил, что уже с 1 сентября начнет взимать комиссию в размере 50% за переводы в долларах других кредиторов на счета физических лиц, малого и макробизнеса. Речь идет как о юридических, так и физических лицах.

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Минимальная сумма комиссии составляет 1000 долларов, максимальная – 10 тысяч долларов. Комиссия не может превышать сумму поступления. В банке отметили, что нововведения вводятся из-за последних изменений на рынке.

Мол, именно поэтому кредитор вынужден ввести ограничение входящих платежей в долларах США. Кроме того, австрийский банк советует своим клиентам выбирать другие варианты для получения такого платежа.

Что известно о работе австрийского банка в России

Напомним, что Raiffeisen Bank – это один из крупнейших банков Европы, продолжающий работать в России. Поэтому кредитора достаточно сильно критикуют, а США даже направили запрос на получение документов для проверки. Ключевая цель – понять, соблюдает ли банк санкций, введенных против России.

Важно! Например, за 2022 год Raiffeisen Bank получил более 50% своей прибыли как раз в России. Однако забрать деньги у "дочки" головной офис не может. Все из-за санкционных ограничений стран Запада.

Кроме того, в начале августа 2023 года в Raiffeisen Bank сообщили о готовности платить в российский бюджет новый налог на сверхприбыль. Ориентировочная сумма, на которую банк может обогатить бюджет агрессора, – 100 миллионов евро.