Згідно з даними регіонального менеджера компанії Nokas nosto, яка обслуговує банкомати у Фінляндії, рекордно швидке зняття готівки почалося після того, як країна знову відкрила кордон для жителів росії.

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росіяни масово спустошують банкомати у Фінляндії

росіяни почали з блискавичною швидкістю знімати готівку, оскільки таким чином вони мають шанс отримати іноземну валюту – євро. Туристи з держави-агресорки у Фінляндії використовують карти від китайської платіжної системи UnionPay.

До теми! На жаль, російські компанії у другому кварталі змогли суттєво збільшити свої прибутки. Йдеться про зростання на рівні 25%. Це сталося навіть попри санкції країн Заходу проти агресора.

У Фінляндії зафіксували, що останнім часом, росіяни використовують саме карти UnionPay. Причому йдеться не лише про зняття готівки, але й про плату за покупки у східних регіонах європейської країни.

Річ у тому, що китайська платіжна система на сьогодні – єдиний великий гравець міжнародного рівня, який досі працює в росії. Україна неодноразово закликала китайські компанії припинити співпрацю з цією державою. Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, ринок агресора покинули:

Visa,

American Express,

Mastercard.

У Фінляндії UnionPay працює протягом кількох останніх років, а на ринку України китайська платіжна система з'явилася у 2013 році. Крім того, нещодавно про початок поступового виходу з російського ринку повідомив один із найбільших банків світу – Citigroup. Наразі відомо про наступні аспекти цього процесу: