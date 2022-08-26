На жаль, у другому кварталі компанії у росії зуміли вийти на прибуток, попри санкційні обмеження зі сторони країн Заходу, які сприяли початку рецесії економіки держави-агресорки.

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Прибутки російських компаній зросли

Повідомляють, що прибутки російських компаній за три місяці зросли на 25%. За даними Sberbank CIB з використанням інформації від росстату, прибутковість компаній зросла до 9,5 трильйона рублів або 144 мільярди доларів США (розрахунок за середнім курсом).

Цікаво! Американський долар з початку року суттєво зміцнив свої позиції на ринку. Зокрема, Індекс долара наразі коливається на рівні, який близький до річного максимуму. Експерти очікують, що до кінця року ця динаміка буде тривати.

Тоді як зростання цього показника у річному розрахунку перевершило зростання споживчих цін на 17% за аналогічний проміжок часу. На думку аналітиків держкредитора, результати другого кварталу 2022 року можна оцінити як позитивні. Вони також додали, що це вказує на стійкість економіки агресора, а суттєве зростання прибутків вселяє надію на хвилю пожвавлення у секторі корпоративних інвестицій.

Зокрема, сектор виробництва, який зазнав одного з найпотужніших ударів через санкційні обмеження щодо припинення імпорту низки важливих елементів, все одно прозвітував про прибуток на рівні 44%. Водночас ці показники у сфері транспортування та зберігання пішли вгору аж на 168%. Крім того, повідомляють про наступні дані:

прибутковість секторів нерухомості, будівництва, готельного бізнесу й закладів громадського харчування теж зросла;

це пояснюють тим, що росіяни зараз не мають змоги виїхати за кордон у зв'язку з обмеженнями міжнародного авіасполучення.

Які сектори втратили гроші

Водночас є сектори, у яких за останній квартал, навпаки рівень прибутків впав. Йдеться про гуртову та роздрібну торгівлю.Через зниження обсягів продажів, компанії з цього сектору заробили на 13% менше.

Тоді як прибуток у видобутку знизився більше ніж вдвічі – на 51%. Річ у тому, що санкції Заходу вдарили по основних виробниках росії. Аналогічна ситуація й у технологічному секторі, який масово покинули іноземні гравці. Тут прибутки впали відразу на 48%.