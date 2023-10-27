Обсяг інвестицій у російські стартапи обвалився у 10 разів: скільки припадає на іноземців

Для розвитку будь-якого стартапу потрібні гроші. Зазвичай підприємці звертаються по допомогу до інвесторів. Проте росіяни з початку 2023 року все менше цікавлять інвесторів.

Згідно з даними російської платформи Dsight, з початку року обсяг інвестицій у стартапи обвалився у понад 10 разів, якщо порівнювати з даними роком раніше. Тобто загальні інвестиції з 287 мільйонів доларів впали до 27 мільйонів доларів.

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Російські стартапи залучають в рази менше інвестицій

За перші шість місяців 2023 року найбільші інвестиції росіяни отримали від приватних фондів. Йдеться про суму у розмірі 11 мільйонів доларів, яка у річному розрахунку зменшилася у 9 разів.

З початку 2023 року російські стартапи змогли залучити лише 0,6 мільйона інвестицій від іноземців.

"Бізнес-ангели" вклали у російські стартапи 6,6 мільйона доларів, а корпорації та корпоративні фонди – 6 мільйонів доларів. На державних інвесторів за цей період припало 2,5 мільйона доларів. Порівняно з минулим роком цей показник обвалився у 27 разів.

Також нагадаємо, що росіяни накопичують борги. Зокрема, це відбувається через те, що інфляція "з'їдає" їхні доходи. Наразі сума загальних боргових зобов'язань у Росії досягла рекордних 32 трильйонів рублів. Крім того, російський рубль за останні кілька місяців зафіксував кілька потужних обвалів.