Согласно данным российской платформы Dsight, с начала года объем инвестиций в стартапы обрушился 10 раз, если сравнивать с данным годом раньше. То есть общие инвестиции из 287 миллионов долларов упали до 27 миллионов долларов.

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Российские стартапы привлекают в разы меньше инвестиций

За первые шесть месяцев 2023 г. крупнейшие инвестиции россияне получили от частных фондов. Речь идет о сумме в размере 11 миллионов долларов, которая в годовом расчете уменьшилась в 9 раз.

Важно! С начала 2023 года российские стартапы смогли привлечь всего 0,6 миллиона инвестиций от иностранцев.

"Бизнес-ангелы" вложили в российские стартапы 6,6 миллиона долларов, а корпорации и корпоративные фонды – 6 миллионов долларов. На государственных инвесторов за этот период пришлось 2,5 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом этот показатель рухнул в 27 раз.

Также напомним, что россияне накапливают долги. В частности, это происходит из-за того, что инфляция "съедает" их доходы. Сумма общих долговых обязательств в России достигла рекордных 32 триллионов рублей. Кроме того, российский рубль за последние несколько месяцев зафиксировал несколько мощных обвалов.