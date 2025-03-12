Санкції США проти Росії

Санкції США проти російського нафтового флоту демонструють ознаки послаблення. Про це свідчить те, що деякі судна, які під санкційними обмеженнями, вперше за понад рік завантажили вантажі, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Варте уваги Долар США обвалився й відіграв втрати за день: які фактори впливають на валюту

Наразі йдеться про три танкери, на які завантажили нафту. Крім того, супутникові знімки свідчать, що все більше суден залишають якірні стоянки, де вони залишалися після запровадження санкцій.

Річ у тому, що Дональд Трамп прагне якомога швидше добитися закінчення війни Росії проти України, що може призвести до потенційного пом'якшення санкцій проти Москви. Нагадаємо, що раніше Трамп заявляв, що зупинить війну в Україну, домовившись про зниження цін на нафту.

Важливо! Санкції США – це важливий інструмент для обмеження можливостей Росії на ринку нафтового експорту та залучення коштів, які спрямовують на війну в Україні. Зокрема, у січні 2025 року адміністрація колишнього президента США Джо Байдена посилила санкції проти Росії. В тому числі йдеться про внесення до санкційного списку додаткового 161 танкера.

Фактично, на сьогодні на кону – здатність Росії експортувати нафту та знизити вартість фрахту. Річ у тому, що чим більше танкерів Москва зможе "реанімувати", тим більше матиме можливостей для обходу санкцій Заходу.

Всього за останні 4 тижні до 9 березня зафіксували збільшення експорту нафти з всіх російських портів. Цей показник виріс на 300 тисяч барелів на день до 3,37 мільйона. Це найбільший приріст з січня 2023 року.