Санкции США против России

Санкции США против российского нефтяного флота демонстрируют признаки ослабления. Об этом свидетельствует то, что некоторые суда, которые под санкционными ограничениями, впервые за более чем год загрузили грузы, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Сейчас речь идет о трех танкерах, на которые загрузили нефть. Кроме того, спутниковые снимки свидетельствуют, что все больше судов оставляют якорные стоянки, где они оставались после введения санкций.

Дело в том, что Дональд Трамп стремится как можно скорее добиться окончания войны России против Украины, что может привести к потенциальному смягчению санкций против Москвы. Напомним, что ранее Трамп заявлял, что остановит войну в Украине, договорившись о снижении цен на нефть.

Важно! Санкции США – это важный инструмент для ограничения возможностей России на рынке нефтяного экспорта и привлечения средств, которые направляют на войну в Украине. В частности, в январе 2025 года администрация бывшего президента США Джо Байдена усилила санкции против России. В том числе речь идет о внесении в санкционный список дополнительного 161 танкера.

Фактически, сегодня на кону – способность России экспортировать нефть и снизить стоимость фрахта. Дело в том, что чем больше танкеров Москва сможет "реанимировать", тем больше будет иметь возможностей для обхода санкций Запада.

Всего за последние 4 недели до 9 марта зафиксировали увеличение экспорта нефти из всех российских портов. Этот показатель вырос на 300 тысяч баррелей в день до 3,37 миллиона. Это самый большой прирост с января 2023 года.