Що відбувається з доларом США

Під час торгів у середу, 12 березня, індекс долара США продовжує падати в ціні. Зокрема, долар впав до 103,4, перш ніж відіграти частину втрат, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Ринок відреагував на останній звіт щодо інфляції у США. За лютий інфляція у першій економіці світу сповільнилася вперше з вересня. Порівняно з січнем інфляція впала з 3% до 2,8% річних, за даними Assoсiated Press. Нагадаємо, що цільовий показник Федеральної резервної системи США щодо інфляції – це 2%.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Проте митна політика Дональда Трампа може змінити ситуацію. Річ у тому, що тарифи, найімовірніше, спровокують нову хвилю зростання цін. Нагадаємо, Трамп ввів мита на товари з Канади, Мексики та Китаю 4 березня, тож інфляція знову може вирости в найближчі місяці. Для розуміння, лише один день мит коштував фондовому ринку США 3,6 трильйона доларів.

До теми! На наступному тижні Федеральний резерв має переглянути процентну ставку. Очікують, що американський регулятор залишить ставку на поточному рівні – 4,25% – 4,5%.

Скільки коштує долар США на сьогодні

Індекс долара США на цю мить торгується на рівні 103,73. Американська валюта втратила в ціні 0,10%, інформує MarketWatch. За останні 5 днів долар подешевшав майже на 0,54%, а з початку 2025 року долар впав в ціні на майже 5%.

Важливо! При цьому за минулий тиждень долар США впав ціні на 3,5%. Ба більше, це був найгірший тиждень для валюти з листопада 2022 року.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: