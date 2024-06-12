Росія порушила важливі зобов'язання перед ОПЕК+

За минулий тиждень Росія суттєво збільшила обсяги експорту своєї нафти. Проте це прямо суперечить домовленостям між Москвою та ОПЕК+.

Додають, що попередні чотири тижні експорт зменшувався. Загалом цей показник скоротився на 390 тисяч барелів на добу або на 11%. Це також стало найбільшим скороченням із листопада 2023 року.

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Росія збільшила експорт нафти

Але за період з 3 до 9 червня Росія зуміла наростити експорт нафти до 3,53 мільйона барелів на добу. Йдеться про сировину, яку транспортують морським шляхом. Зростання обсягів постачання на 70 тисяч барелів на добу було зумовлене стрибком тижневих постачань до максимального рівня за п'ять тижнів.

Згідно з даними, які надходять завдяки стеженню за суднами та звітом портових агентів, російські танкери завантажили 24,72 мільйона барелів сировини. Нафту перевозили 32 суднами. На попередньому тижні цей показник оцінювали у 22,53 мільйона барелів нафти.

Збільшення обсягів експорту нафти з Росії прямо суперечить зобов'язанням країни перед ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування

Крім того, повідомляють, що у 2024 році обсяги постачання нафти перевищують середній показник, який фіксували на ринку роком раніше. У 2023 році експортували приблизно на 10 тисяч барелів нафти на день менше.