Россия нарушила важные обязательства перед ОПЕК+

За прошедшую неделю Россия существенно увеличила объемы экспорта своей нефти. Однако это прямо противоречит договоренностям между Москвой и ОПЕК+.

Добавляют, что предыдущие четыре недели экспорт уменьшался. В целом этот показатель сократился на 390 тысяч баррелей в сутки или на 11%. Это также стало самым большим сокращением с ноября 2023 года.

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Россия увеличила экспорт нефти

Но за период с 3 по 9 июня Россия сумела нарастить экспорт нефти до 3,53 миллиона баррелей в сутки. Речь идет о сырье, которое транспортируют морским путем. Рост объемов поставок на 70 тысяч баррелей в сутки был обусловлен скачком недельных поставок до максимального уровня за пять недель.

Согласно данным, которые поступают благодаря слежению за судами и отчетом портовых агентов, российские танкеры загрузили 24,72 миллиона баррелей сырья. Нефть перевозили 32 судами. На предыдущей неделе этот показатель оценивали в 22,53 миллиона баррелей нефти.

Увеличение объемов экспорта нефти из России прямо противоречит обязательствам страны перед ОПЕК+ о сокращении объемов добычи

Кроме того, сообщают, что в 2024 году объемы поставок нефти превышают средний показатель, который фиксировали на рынке годом ранее. В 2023 году экспортировали примерно на 10 тысяч баррелей нефти в день меньше.