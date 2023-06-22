Таємні витрати зросли у 10 разів: Росія засекретила значну частину держбюджету

Стало відомо, що Росія вкотре засекретила суттєву частину бюджету. Таким чином, влада держави-агресорки може витрачати кошти без звітів.

Повідомляють, що Росія засекретила третю частину державного бюджету країни. Ба більше, порівняно з минулим роком витрати за таємними статтями за січень – травень 2023 року зросли майже у 10 разів.

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Росія засекретила третину держбюджету

За перші 5 місяців поточного року влада Росії витратила у режимі максимальної конфіденційності витратила 2,9 трильйона рублів. У 2022 році вказували суму у розмірі 414 мільярдів рублів. В останній рік перед повномасштабним нападом на Україну витрати росіян за таємними статтями склали 405 мільярдів рублів. Йдеться про січень – травень 2021 року.

Згідно з останніми даними, орієнтовно 80% засекречених витрат Росія направляє на фінансування власної армії та державних оборонних замовлень. Відтак воєнні витрати до кінця травня 2023 року могли сягнути суми у розмірі 3,1 трильйона рублів.

Китай встановив ліміти для російських банків . Про це рішення центральний банк країни з другою економікою світу повідомили після офіційного візиту Державного секретаря США. Проте думки експертів щодо цього кроку розділилися.

Якщо враховувати відкриту інформацію про фінансування армії агресора та виробництва зброї за майже пів року (884 мільярди рублів), то сума ймовірних витрат за цими статтями могли скласти 4 трильйони рублів.

Нагадаємо, що вперше про засекречення частини інформації про державний бюджет Росії повідомляли ще наприкінці березня поточного року. Мовляв, рік повномасштабної війни проти України структуру фінансів агресора, за даними Bloomberg.