Скільки втратить Італія

Італія ризикує втратити 20 мільярдів євро експортної виручки та 118 тисяч робочих місць наступного року. Це відбудеться у разі запровадження США 10-відсоткових мит на всю продукцію з Європи, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Італія експортує не тільки предмети розкоші, попит на які не надто чутливий до змін цін, але в основному – обладнання, транспортні засоби та вироби зі шкіри,

– наголосив президент Загальної конфедерації італійської промисловості, яка захищає інтереси підприємців, Емануеле Орсіні.

Як мита вплинуть на економіку Італії

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні раніше намагалася применшити потенційний вплив мит Трампа на економіку, заявивши, що він не буде особливо руйнівним. Орсіні з нею не згоден.

Товар, який рік тому італійська компанія продавала в США за 100, тепер коштує нашому американському клієнту 123. Ми серйозно побоюємося серйозних втрат,

– зазначив він.

За словами Орсіні, з урахуванням падіння курсу долара щодо євро після перемоги Трампа на президентських виборах у США, що становило 13,55%, реальний ефект буде еквівалентний миту у 23,5%.

Важливо! Європейська комісія, яка координує торговельну політику ЄС, розглядає базове 10-відсоткове мито США як неминуче, проте у рамках можливої ​​угоди наполягає на його пом'якшенні для основних галузей. Термін, відведений країнам на укладання торгових угод із Вашингтоном, спливає 9 липня.