Російським банкам заборонили використовувати SWIFT: на що це вплине

З 1 жовтня 2023 року російські банки більше не можуть використовувати систему SWIFT для переказів всередині країни. Що про це відомо – читайте далі.

З початку жовтня 2023 року банки у Росії мають передавати фінансову інформацію про перекази у межах країни через Систему передачі фінансових повідомлень (СПФС), власні банківські системи або з допомогою російських компаній. Тобто кредитори відтепер можуть використовувати лише національну фінансову інфраструктуру. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Російським банкам заборонили SWIFT

Це вимога російського центрального банку. Таким чином, регулятор має на меті забезпечити передачу та зберігання фінансової інформації виключно на території Росії. Варто також враховувати, що нове рішення російського центробанку не стосується транскордонних переказів та випадків передачі інформації у рамках платіжної системи з метою розгляду заяв клієнтів щодо операцій з використанням електронних засобів платежу.

Російські банки почали відключати від міжнародної платіжної системи SWIFT відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, це стосується найбільших банків агресора:

Додамо, що у Росії створили Систему передачі фінансових повідомлень ще у 2014 році. Це була відповідь офіційної Москви на перші санкційні обмеження, які запровадили майже 10 років тому. Деякі з санкцій стосувалися й низки банків агресора. По суті це аналог міжнародної системи SWIFT, яку активно використовують у світі.

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