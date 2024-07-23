Вперше за понад 10 років: одна із найбільших країн Азії вирішила відновити імпорт нафти з Росії

Індонезія може знову почати російську нафти. Про це стало відомо завдяки державному нафтопереробному заводу Pertamina.

Нафтопереробний завод Pertamina додав російські сорти нафти до своїх тендерних списків на купівлю вересневої сирої нафти. Варто додати, що індонезійська компанія роками не купувала сировину держави-агресорки.

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Індонезія планує знову купувати російську нафту

По-перше, на рішення Індонезії в останні роки впливала повномасштабна війна Росії проти України, яка почалася у лютому 2024 року. Проте країна не приєдналася до санкцій проти Росії. По-друге, за даними LSEG, востаннє компанія Pertamina купувала російські сорти нафти понад 10 років тому. Йдеться про ESPO Blend і Sokol oil.

Після запровадження санкції проти Росії, основними ринками збуту нафти для Москви стали Індія , Китай та Туреччина.

В тендерах компанія Pertamina зробила запит на російську нафту марки Urals разом із кислими сортами Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen та іншими. Індонезійський НПЗ запросив також нафту Sokol серед солодких сортів нафти, таких як Azeri BTC, El Sharara, Qua Iboe та інші для прибуття на Cilacap 18 – 20 вересня.

Джерелаповідомляють, що два тендери уже провели, але результати досі не оголосили. Також додають, що компанія Pertamina планує купувати російську нафти лише у тому випадку, якщо вона буде продана за обмеженням ціни.

Схожу заяву зробив і речник індонезійської компанії. Йдеться про ліміт на рівні 60 доларів за барель, який встановили країни G7 ще у грудні 2022 року. Варто додати, що неодноразово повідомляють, що Росії все ще вдається продавати свою нафту вище цінової стелі.