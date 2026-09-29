Що відомо про нові обмеження

Указ Володимир Путін підписав у вівторок, 29 вересня, йдеться на порталі правової інформації. Відтепер гроші не можна вільно вивозити до країн ЄАЕС – Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Вірменії, а також до Азербайджану, Таджикистану й Узбекистану.

Для фізичних осіб встановлено окремий ліміт – 1 мільйон рублів, тоді як юридичним особам і приватним підприємцям таке переміщення готівки заборонено незалежно від суми.

Щоправда, диктатор погодив деякі винятки. Наприклад:

для компаній, що здійснюють міжнародні перевезення;

для забезпечення роботи дипломатичних і консульських установ Росії за наявності відповідного повідомлення МЗС;

а також для вивезення коштів через конкретні міжнародні аеропорти за наявності банківських документів, які підтверджують зняття всієї суми з рахунку.

Окрім того, уряд країни-агресорки разом із Центробанком протягом трьох місяців має затвердити окремий порядок обліку таких операцій. А от за порушення заборони рублі вилучатимуть.

Нагадаємо, раніше на початку осені в Росії зберегли ключову ставку на рівні 14% річних. Ймовірно, саме перебої з постачанням пального та збільшення державних витрат ускладнили подальше пом'якшення монетарної політики, поставивши перед регулятором складний вибір. У ЗМІ також ширилися чутки, що цього разу Кремль не наполягав на конкретному рішенні, як це було ще влітку.