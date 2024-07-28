Росія активно скуповує старі судна за десятки мільйонів доларів: яку ціль переслідує Кремль 

Росія шукає нові варіанти для обходу санкцій США. У Кремлі готовий витрачати на це буквально десятки мільйонів доларів.

Росія скуповує старі танкери для обходу санкцій

У другій половині 2023 року почали частіше фіксувати операції з продажу старих танкерів для перевезення скрапленого газу. Цей показник зріс в чотири рази.

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Загалом протягом останніх 20 місяців змінилися власники 50 таких суден. При цьому раніше такі операції були рідкісним явищем. З часом ці танкери почали виявляти біля портів у Росії.

Росія купує судна з допомогою прихованих посередників в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ба більше, росіяни платять по 50 мільйонів доларів та 80 мільйонів доларів за старі танкери. Це спосіб Кремля обходити санкційні обмеження Заходу щодо експорту російської нафти та газу.