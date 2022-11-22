Повідомляють, що це може статися вже наступного тижня, а точніше 28 листопада. У "Газпромі" заявили, що в Україні нібито залишаються певні обсяги газу, які призначені для сусідньої Молдови.

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Нові газові погрози Росії

Російський монополіст додав, що йдеться про скорочення обсягів постачання газу відповідно до кількості сировини, яка згідно із заявою "Газпрому", не доходить до Молдови.

Цікаво! ЄС виділив Україні фінансову допомогу у розмірі 2,5 мільярда євро. Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Політикиня також нагадала, що у 2023 році Україна може отримати 18 мільярдів євро від ЄС.

У заяві російської газової компанії можна виділити такі моменти:

Молдова 21 листопада оплатила рахунок за частину поставок у листопаді згідно з контрактом;

Обсяг фактично поставленого російського газу, щодо якого порушено оплату поточних постачань у листопаді, становить 24,945 мільйона кубометрів газу;

кубометрів газу; Загальний накопичений обсяг осідання газу в Україні, за версією росіян, становить 52,52 мільйона кубометрів.

Важливо, що український газопровід – це останній маршрут для постачання газу з Росії до країн Західної Європи. Річ у тому, що держава-агресорка поступово зменшувала обсяги постачання на європейський континент ще з довоєнних часів.

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Додамо, що це не вперше Росія використовує газ як зброю, в тому числі проти України. Ця історія почалася ще у далекому 1993 році, коли "Газпром" повідомив про намір припинити постачання газу в Україну через борг у розмірі 300 мільйонів доларів.

Проте одним із найбільш масштабних етапів російсько-української газової війни можна вважати 2009 рік, коли офіційна Москва звинуватила Київ у крадіжках сировини та 7 січня припинила постачання. Тоді без газу залишилися відразу кілька країн Європи:

Болгарія,

Греція,

Хорватія,

Угорщина,

Австрія,

Румунія,

Словаччина,

Польща.

Тодішня очільниця українського Уряду Юлія Тимошенка підписала кабальний газовий контракт у Москві. За різними оцінками втрати України через це втратила від 10 до 20 мільярдів доларів.