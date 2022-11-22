Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про виділення для України 2,5 мільярда євро.
Зверніть увагу Серйозний виклик для Азії та світу: чого чекати від китайського юаня
Нова фінансова допомога від ЄС
Європейська політикиня нагадала, що на 2023 рік пакет підтримки для офіційного Києва оцінюють у 18 мільярдів євро. Гроші будуть виділяти на регулярній основі.
Кошти мають спрямувати на ремонт та реконструкції. Водночас Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.
Нагадаємо про останні новини зі світу фінансів:
У Євросоюзі очікують, що цінова стеля на російську нафту від країн G7 запрацює 5 грудня 2022 року. Того ж дня в ЄС запрацює ембарго на російську нафту, а з 5 лютого 2023 року обмеження розширяться й на російські нафтопродукти;
Російський центральний банк повідомив про дефіцит валюти у країні. Це стало одним із наслідків початку часткової мобілізації у Росії;
Банк Канади анонсував запуск облігації наприкінці листопада 2022 року у рамках програми на підтримку України. Йдеться про цінні папери з 5-річним терміном погашення на 500 мільйонів доларів США, які деноміновані у канадській офіційній валюті.