Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про виділення для України 2,5 мільярда євро.

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Нова фінансова допомога від ЄС

Європейська політикиня нагадала, що на 2023 рік пакет підтримки для офіційного Києва оцінюють у 18 мільярдів євро. Гроші будуть виділяти на регулярній основі.

Кошти мають спрямувати на ремонт та реконструкції. Водночас Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

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