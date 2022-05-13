Військове вторгнення Росії в Україну руйнує торгівлю на мільярди доларів, яка охоплює алмазні копальні в Сибіру, таємні торгові будинки в Антверпені (Бельгія), полірувальні центри в Індії та ювелірні магазини Нью-Йорка.

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Агресія Росії провокує нові виклики

Російський гігант "АЛРОСА" відповідає за постачання приблизно третину світового обсягу необробленого дорогоцінного каміння. Проте американські санкції проти цієї компанії призвели до справжньої паніки у сфері.

Низка компаній заявили про намір призупинити продажі російських діамантів. Серед них Tiffany & Co. та Signet Jewelers. Тоді як напередодні весільного сезону у США відчайдушні делегації активно шукали обхідні шляхи в Індію. Ця країна є одним із найбільших світових експортерів, який відповідає за 9 з 10 дорогоцінних камінчиків.

США отримують від Індії майже половину алмазів. Відтак Нью-Делі стає надзвичайно зацікавленою стороною у боротьбі з наслідками та наданні запасів для магазинів на П'ятій авеню. Крім того, Індія все ще експортує російські алмази до США, оскільки вони були придбані до запровадження санкційних обмежень. Проте цей запас закінчиться у перший тиждень червня.

Збої можуть стати причиною зниження постачання у Північній Америці та коштувати Індії 2,5 мільярда доларів у цьому кварталі, або майже 10% її річного обсягу продажів. Оскільки пандемічні обмеження послаблюються, Signet та інші ювеліри очікують 2,5 мільйона весіль у США цього року, що є найбільшим показником за 40 років.

Водночас старший науковий аналітик з вивчення Південної Азії у Національному університеті в Сінгапурі Амітенду Паліт заявив, що Індія зараз стикається зі складним та жорстким балансуванням між своїми проросійськими та прозахідними позиціями. Він додав, що виклики зростуть, якщо війна триватиме довго. Цілком ймовірно, що на Індію будуть тиснути, аби країна відмовилася від торгівлі з Росією. Наголосимо, що левова частка країн Заходу єдині у своєму засудженні російської військової агресії в Україні.

Моральний аспект та ситуація у Нью-Йорку

Також повідомляють, що деякі клієнти почали відмовлятися від дорогоцінного каміння з Росії, характеризуючи їх як конфліктні алмази (або криваві алмази). На фоні цієї невизначеності, трейдери в Індії планують маркувати походження кожного каменя, перенаправляючи російські на більш дружні ринки, наприклад:

Китай,

країни Південно-Східної Азії,

Об’єднані Арабські Емірати.

Цинічна війна Росії в Україні стала випробуванням не лише для Індії, але й для дилерів у Нью-Йорку, які до цього страждали від проблем з ланцюжками постачання, уповільненням видобутку корисних копалин та зростанням інфляції. Повідомляють, що бізнес зупинився протягом кількох останніх місяців. Крім того, консультант Leon Diamond повідомив, що все більше їхніх клієнтів цікавляться, чи не отримують вони каміння з держави-агресорки.

І хоча багатьом європейським країнам досі не обмежили імпорт російських предметів розкоші, список розширюється і там. Тоді як у Великій Британії повідомили, що предмети розкоші з Росії, від діамантів до ікри, будуть заборонені або обкладені великим податком.

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