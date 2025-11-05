Росія збанкрутує: які 3 фактори знищують економіку країни

Росія тисне на свою банківську систему, змушуючи видавати пільгові кредити підприємствам військово-промислового комплексу, призвело до зростання боргів. Цей та ще два фактори призвели до того, що російська економіка функціонує на межі.

Таку думку 24 Каналу висловив аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики Марк Тот. Він зазначив, що санкції Сполучених Штатів, а також українські удари по нафтовому та енергетичному сектору Росії погіршують становище російської економіки.

Що знищує економіку Росії?

Під впливом санкцій США проти "Роснафти" та "Лукойлу" Росія втрачає десятки мільйонів від продажу нафти. Скорочення доходів у цій галузі, за різними оцінками, позбавить російський бюджет 30 – 50 мільярдів доларів на рік.

Руйнуванню економіки країни-агресора сприяє й інший фактор – пільгове кредитування для підприємств оборонної галузі, які не є кредитоспроможними.

Вони стверджують, що вкладають у свою воєнну економіку тільки близько 250 мільярдів доларів. Але залишилося маловисвітленим, що Росія насправді чинить величезний тиск на свою банківську систему, змушуючи її видавати по суті погані кредити. І це, мабуть, ще близько 300 мільйонів доларів у перерахунку. Отже, Росія має значні борги. Це призвело до стагфляції: нульового росту, але з інфляцією. Їхня інфляція зараз близько 8%, процентна ставка – близько 16%. Їхня економіка, по суті, вже функціонує на межі,

– говорить аналітик Марк Тот.

Росія має сотні мільярдів доходів від своїх нафтових та енергетичних контрактів, тож якщо санкції заберуть принаймні 10 – 15% з них – це будуть значні втрати, зауважує Марк Тот. Разом із проблемами пільгового кредитування й українськими ударами по нафтовій галузі Росії вони ведуть її економіку до колапсу.

У них великий портфель поганих кредитів, виданих за російськими оборонними контрактами. Якщо війна закінчиться, Росія збанкрутує, більше не буде прибутків. Тож Путін з багатьох сторін перебуває під тиском, і санкції не єдині. Це лише одна ланка, що нищить економіку Росії. І треба згадати, що українці роблять із нафтовим та енергетичним сектором своїми ударами за допомогою "Фламінго" та подібних систем. Для росіян зараз усе погано,

– підсумовує аналітик.

Які наслідки мають удари по російських НПЗ?

Унаслідок атак на російські НПЗ експорт нафти з Росії скоротився. Це знизило рівень занепокоєння щодо надлишку постачання на світовому ринку.

Зверніть увагу! За даними Kpler, у вересні 2025 експорт російської нафти скоротився до найнижчого рівня за майже 5 років – до 2 мільйонів барелів на день.

У результаті обмеження експорту зросла світова маржа нафтопереробки, що принесло користь компаніям, як мають майже 10% світових потужностей у цій глузі: Shell, Exxon Mobil, TotalEnergies, Chevron. Їхній загальний прибуток зріс на майже 20%.

Чи визнає Росія проблеми своєї економіки?