Россия давит на свою банковскую систему, заставляя выдавать льготные кредиты предприятиям военно-промышленного комплекса, что привело к росту долгов. Этот и еще два фактора привели к тому, что российская экономика функционирует на грани.

Такое мнение 24 Каналу высказал аналитик по нацбезопасности США и внешней политике Марк Тот. Он отметил, что санкции Соединенных Штатов, а также украинские удары по нефтяному и энергетическому сектору России ухудшают положение российской экономики.

Что уничтожает экономику России?

Под влиянием санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" Россия теряет десятки миллионов от продажи нефти. Сокращение доходов в этой области, по разным оценкам, лишит российский бюджет 30 – 50 миллиардов долларов в год.

Разрушению экономики страны-агрессора способствует и другой фактор – льготное кредитование для предприятий оборонной отрасли, которые не являются кредитоспособными.

Они утверждают, что вкладывают в свою военную экономику только около 250 миллиардов долларов. Но осталось малоосвещенным, что Россия на самом деле оказывает огромное давление на свою банковскую систему, заставляя ее выдавать по сути плохие кредиты. И это, видимо, еще около 300 миллионов долларов в пересчете. Итак, Россия имеет значительные долги. Это привело к стагфляции: нулевому росту, но с инфляцией. Их инфляция сейчас около 8%, процентная ставка – около 16%. Их экономика, по сути, уже функционирует на грани,

– говорит аналитик Марк Тот.

Россия имеет сотни миллиардов доходов от своих нефтяных и энергетических контрактов, поэтому если санкции заберут по крайней мере 10 – 15% из них – это будут значительные потери, замечает Марк Тот. Вместе с проблемами льготного кредитования и украинскими ударами по нефтяной отрасли России они ведут ее экономику к коллапсу.

У них большой портфель плохих кредитов, выданных по российским оборонным контрактам. Если война закончится, Россия обанкротится, больше не будет прибыли. Поэтому Путин со многих сторон находится под давлением, и санкции не единственные. Это лишь одно звено, что уничтожает экономику России. И надо вспомнить, что украинцы делают с нефтяным и энергетическим сектором своими ударами с помощью "Фламинго" и подобных систем. Для россиян сейчас все плохо,

– заключает аналитик.

Какие последствия имеют удары по российским НПЗ?

В результате атак на российские НПЗ экспорт нефти из России сократился. Это снизило уровень беспокойства относительно избытка поставок на мировом рынке.

Обратите внимание! По данным Kpler, в сентябре 2025 экспорт российской нефти сократился до самого низкого уровня за почти 5 лет – до 2 миллионов баррелей в день.

В результате ограничения экспорта выросла мировая маржа нефтепереработки, что принесло пользу компаниям, как имеющим почти 10% мировых мощностей в этой области: Shell, Exxon Mobil, TotalEnergies, Chevron. Их общая прибыль выросла почти на 20%.

Признает ли Россия проблемы своей экономики?