Країни НАТО надсилають все більше зброї Україні та дислокують все більше своїх військових до країн, з якими ми маємо спільний кордон.

Зверніть увагу Маріуполь тепер – російський концтабір посеред руїн, – Зеленський

ЄС може запровадити нафтове ембарго

Євросоюз готує поетапне ембарго на російську нафту. При цьому об'єднання долає глибокі розбіжності між членами, які залежать від російських енергоносіїв. Наприкінці тижня, коли США та їхні союзники поглибили свої зобов’язання підтримувати здатність України не лише захистити себе, але вигнати Росію зі власної території.

Над ембарго на російську нафту працювали протягом тижнів, а інтенсивні дискусії щодо цього кроку мали продовжуватися й на вихідних перед тим як Європейська комісія представить остаточний варіант для схвалення послами ЄС на наступному тижні, як і нові санкції проти найбільшого російського банку – "Сбербанку" та високопоставлених росіян.

Реакція Єрмака

Статтю американського видання також прокоментував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він додав, що ембарго має стати частиною шостого пакета санкцій проти Росії.

Єрмак також заявив, що Україна бореться за нафтове ембарго та працює над цим зі своїми союзниками у різних форматах. Глава ОП підкреслив, що Європа має продемонструвати свою єдність, уточнивши, що в Україні сподіваються на ухвалення важливого рішення проти російської економіки.

Актуально – звернення Зеленського за 29 квітня: дивитися відео