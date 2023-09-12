Чи варто реагувати на заяви Путіна

Володимир Путін під час ВЕФ заявив, що російські золотовалютні резерви тепер вдвічі більше, ніж ті, які були заморожені. Однак, підтверджень цьому, окрім його слів немає. Президент Росії також натякнув на некомпетентність та неефективність організацій, що вводили санкції.

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Окремо Путін наголосив, що багаторазові обвали рубля ніяк не вплинули на російську економіку. За його словами Центробанк та уряд Росії контролюють питання і не планують якихось різких дій.

Зауважте! Раніше було заморожено 300 мільярдів доларів золотовалютних фондів Росії.

Як на економіку Росії вплинув обвал рубля

Попри заяви Путіна, що на Росію ніяк не вплинули значні коливання рубля, реальність демонструє інше. Центробанк Росії у серпні проводив термінові збори через різкі зміни курсу. Тоді 1 долар досяг позначки 100 рублів.

Вагомим фактором, що утримує російську економіку на плаву, є торгівля. Ядерний сектор Росії не обмежується санкціями. Нафтопродукти російського походження активно купують за кордоном. Зокрема Німеччина знайшла шлях обходу санкцій, через Індію.