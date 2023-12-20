Життя без санкцій не буде: чому суд ЄС відмовився задовольняти позов Романа Абрамовича

Російський олігарх Роман Абрамович спробував добитися скасування обмеження, які ЄС запровадив проти нього. Проте рішення ухвалили не на користь росіянина.

Європейський Союз запровадив санкції проти Романа Абрамовича у зв'язку з війною Росії проти України. Олігарх спробував оскаржити це рішення у суді.

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Роман Абрамович не зміг позбутися санкцій

Проте Суд ЄС відхилив позов Романа Абрамовича щодо скасування обмежувальних заходів проти нього. Суд наголосив, що Рада ЄС правильно оцінила діяльність та роль Абрамовича у процесі ухвалення свого рішення. Тому ім'я Абрамовича залишиться у санкційних списках.

Крім того, суд вважає, що запровадження санкцій проти Абрамовича не було невиправданим кроком і непропорційним порушенням його фундаментальних прав. Для прикладу, йдеться про такі права:

Право на повагу до приватного й родинного життя;

Свободу ведення підприємницької діяльності;

Свободу пересування

Це також означає, що Роман Абрамович не отримає компенсацію у розмірі 1 мільйона євро, яку він вимагав, подаючи позов до суду. Додамо, що це не вперше з'являється інформація про санкції проти Романа Абрамовича. У вересні стало відомо, що олігарх приховав від санкцій колекцію з витворів мистецтва, яку оцінюють майже в один мільярд доларів.