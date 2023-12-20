Европейский Союз ввел санкции против Романа Абрамовича в связи с войной России против Украины. Олигарх попытался оспорить это решение в суде.

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Роман Абрамович не смог избавиться от санкций

Однако Суд ЕС отклонил иск Романа Абрамовича об отмене ограничительных мер против него. Суд подчеркнул, что Совет ЕС правильно оценил деятельность и роль Абрамовича в процессе принятия решения. Потому имя Абрамовича останется в санкционных списках.

Кроме того, суд считает, что введение санкций против Абрамовича не было неоправданным шагом и непропорциональным нарушением его фундаментальных прав. Например, речь идет о таких правах:

Право на уважение к частной и семейной жизни;

свободу ведения предпринимательской деятельности;

Свободу передвижения

Это также означает, что Роман Абрамович не получит компенсацию в размере 1 миллион евро, которую он требовал, подавая иск в суд. Добавим, что это не первый раз появляется информация о санкциях против Романа Абрамовича. В сентябре стало известно, что олигарх скрыл от санкций коллекцию из произведений искусства, оцениваемую почти в один миллиард долларов.