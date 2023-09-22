Одна з найбільших арт-колекцій світу – в Абрамовича

"Важливі історії" та The Guardian вияснили, що у володінні Романа Абрамовича є шедеври Малевича, Пікассо, Моне та інших майстрів. Найцікавіше, що траст налічує майже на 1 мільярда доларів. Втім олігарх сховав свою колекцію від санкцій та галерей світу.

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Відомо, що у далекому 2018 році Абрамович та його колишня дружина Дар'я Жукова вже володіли 369 предметами мистецтва, яка була вартістю 962 мільйонів доларів. Це з'ясувалося із витоком файлів кіпрського бізнес-реєстратора MeritServus.

Колекція Абрамовича налічує десятки шедеврів: Френсіс Бекон, Пабло Пікассо, Люсьєн Фрейд, Альберто Джакометті, Клод Моне, Рене Магрітт та інші.

Структура володіння: як це працює

Офшорна компанія Seline-Invest володіє колекцією, а її водночас контролює заснований Абрамовичем кіпрський траст Ermis Trust Settlement. За три дні до повномасштабного вторгнення Абрамович поступився своїй колишній дружині Жуковій і їхні бенефіціарні частки в трасті стали 51% на 49%.

А вже через місяць після повномасштабної війни олігарх опинився під санкціями. Його активи заморозили, однак усі картини залишилися у його власності. На сьогодні невідомо, де вони знаходяться.

Виходить вкладення Абрамовича в мистецтво призвели до того, що люди тепер позбавлені можливості побачити частину найбільших робіт сучасності,

– пояснює експерт у галузі арт-ринків Георгіна Адам.