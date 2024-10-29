Роберт Кійосакі розкритикував долар США

У соціальній мережі X (раніше Twitter) Роберт Кійосакі заявив, що долар уже не той, що був раніше. Він вважає, що усе змінилося у 1971 році.

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Тоді президент США Річард Ніксон позбавив долар золотого забезпечення. Кійосакі зазначив, що з того часу і в долар підтримується за допомогою казначейських облігацій і бондів США. Нагадаємо, що інвестор та автор постійно робить заяви про те, що золото – це один із безпечних активів. Він також неодноразово прогнозував стрімке подорожчання дорогоцінного металу.

Що таке Золотий стандарт Це грошова система, яка ґрунтується на золоті. Тобто держава гарантує забезпечення золотом випущених в обіг грошей і встановлює тверду й незмінну відповідність національної валюти певній кількості дорогоцінного металу.

На думку Кійосакі після рішення Ніксона, долар став "фальшивим". Він також згадав про деякі твердження зі своєї книги "Багатий тато. Бідний тато". Мовляв, долар та інші активи, які підтримували економіку США, уже в минулому.

За словами Кійосакі, заможні люди не заощаджують так звані "фальшиві долари". Крім того, він заявив, що "ваш будинок не є активом".