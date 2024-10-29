Роберт Кийосаки раскритиковал доллар США
В социальной сети X (ранее Twitter) Роберт Кийосаки заявил, что доллар уже не тот, что был раньше. Он считает, что все изменилось в 1971 году.
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Тогда президент США Ричард Никсон лишил доллар золотого обеспечения. Кийосаки отметил, что с того времени и в доллар поддерживается с помощью казначейских облигаций и бондов США. Напомним, что инвестор и автор постоянно делает заявления о том, что золото – это один из безопасных активов. Он также неоднократно прогнозировал стремительное подорожание драгоценного металла.
Что такое Золотой стандартЭто денежная система, которая основывается на золоте. То есть государство гарантирует обеспечение золотом выпущенных в обращение денег и устанавливает твердое и неизменное соответствие национальной валюты определенному количеству драгоценного металла.
По мнению Кийосаки после решения Никсона, доллар стал "фальшивым". Он также упомянул о некоторых утверждениях из своей книги "Богатый папа. Бедный папа". Мол, доллар и другие активы, которые поддерживали экономику США, уже в прошлом.
По словам Кийосаки, состоятельные люди не сберегают так называемые "фальшивые доллары". Кроме того, он заявил, что "ваш дом не является активом".