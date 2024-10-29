Власник TikTok став найбагатшою людиною Китаю

Засновник компанії ByteDance, яка володіє соціальною мережею TikTok, став найбагатшою людиною Китаю. Цим бізнесменом є Чжан Імін, пише Reuters.

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Особистий капітал підприємця оцінили в 49,3 мільярда доларів США. Він випередив бізнесменів, які займаються нерухомістю та відновлюваними джерелами енергії.

До теми! Найбагатша людина США та світі є очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск. Його статки оцінили у 272 мільярди доларів, за даними Bloomberg.

До трійки лідерів також увійшов Чжун Шаньшань, який займається виробництвом води в пляшках. Він опустився на друге місце, оскільки його статки скоротилися на 24% до 47,9 мільярда доларів. Третє місце займає глава ради директорів Tencent Ма Хуатенг.

Загалом цього року кількість мільярдерів зменшилася на 142 особи до 753, що більш ніж на третину менше від максимуму, який зафіксували у 2021 році. У Hurun Report додали, що цей рік був складним для китайської економіки та фондового ринку.