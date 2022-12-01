Країни Європейського Союзу починають об'єднуватися навколо плану щодо встановлення цінової стелі для російської нафти на рівні 60 доларів за барель.

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По суті це їхня остання спроба укласти угоду перед тим, як почне діяти ембарго на нафту з Росії. Про це повідомляють особи, знайомі з ситуацією.

У ЄС обговорюють граничну ціну на російську нафту

Водночас Європейський Союз намагається знайти механізм, який допомагав би оцінювати та потенційно переглядати ціну кожні два місяці від середини січня 2023 року. Головні цілі встановлення граничної ціни, яку запропонували США, такі:

Збереження потоків російської нафти на ринку, аби уникнути серйозного зростання цін;

Обмеження доходів для офіційної Москви.

Переговори про цінову стелю для нафти з Росії зайшли у глухий кут на минулому тижні. Польща та країни Балтії (Латвія, Литва Естонія) вимагали, щоб це рішення якомога сильніше тиснуло на офіційну Москву, яка серйозно залежить від продажів сировини за кордон. Ці країни наполягали, що попередня пропозиція на рівні 62 доларів – це прояв неймовірної щедрості. І іншої сторони Греція та інші морські країни закликали збільшити ціновий ліміт.

Наразі незрозуміло, чи підтримають країни ЄС пропозицію із лімітом ціни на рівні 60 доларів за барель. Але більшість готові проголосувати "за", якщо цей інструмент буде діяти паралельно з виконанням інших вимог.

Важливо додати, що конкретного рішення все ще не досягли, а обговорення триває. На момент створення цього матеріалу, вартість еталонної російської марки нафти Urals коливається на рівні 53,38 долара за барель, згідно з даними OilPrice.

Натомість Польща та країни Балтії вимагають більш жорсткого просування нового пакету санкцій від ЄС. Протягом наступних днів очікують отримати більше деталей щодо нових обмежень. Крім того, виконавчий орган блоку на цьому тижні планує представити пропозиції щодо таких питань: