За даними Європейського центрального банку (далі ЄЦБ), протягом останніх 10 років інвестиції фондів у комерційну нерухомість стрімко зростали. Цей показник зріс у 3 рази, а вартість активів перетнула позначку в 1 трильйон доларів.

Зверніть увагу Біткойн закріпився вище важливого психологічного рівня: два сценарії розвитку подій

ЄЦБ назвав нову загрозу для фінансової стабільності

Європейський регулятор відмітив, що така діяльність фондів посилала їхню взаємозалежність з ринками нерухомості. Відтак це становить серйозну загрозу для фінансової економічної стабільності.

Центробанк звернув увагу на певну невідповідність. Річ у тому, що в інвесторів є чимало можливостей зняти гроші, тоді як самі активи є досить неліквідними. Експерти наголошують, що нестабільність "може мати системні наслідки" для комерційної нерухомості, а також вплинути на стабільність інших секторів фінансової системи та економіки загалом.

Що таке ліквідність Це можливість швидкого переводу активу в готівку без істотної втрати його вартості.

Варто додати, що на комерційну нерухомість вкрай негативно вплинула пандемія коронавірусу, яка дала поштовх для буму електронної комерції, а також спонукала все більше людей почати працювати вдома. На сьогодні для цього сектору також є низка ризиків через невизначені економічні перспективи та швидке підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією.