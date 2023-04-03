По данным Европейского центрального банка (далее ЕЦБ), в течение последних 10 лет инвестиции фондов в коммерческую недвижимость стремительно росли. Этот показатель вырос в 3 раза, а стоимость активов пересекла отметку в 1 триллион долларов.

Обратите внимание Биткоин закрепился выше важного психологического уровня: два сценария развития событий

ЕЦБ назвал новую угрозу финансовой стабильности

Европейский регулятор отметил, что подобная деятельность фондов посылала их взаимозависимость с рынками недвижимости. Следовательно, это представляет серьезную угрозу для финансовой экономической стабильности.

Центробанк обратил внимание на несоответствие. Дело в том, что у инвесторов есть немало возможностей снять деньги, тогда как сами активы достаточно неликвидны. Эксперты отмечают, что нестабильность может иметь системные последствия для коммерческой недвижимости, а также повлиять на стабильность других секторов финансовой системы и экономики в целом.

Что такое ликвидность Это возможность быстрого обналичивания актива без существенной потери его стоимости.

На коммерческую недвижимость крайне негативно повлияла пандемия коронавируса, которая дала толчок для бума электронной коммерции, а также побудила все больше людей начать работать дома. Сегодня для этого сектора также есть ряд рисков из-за неопределенных экономических перспектив и быстрого повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией.