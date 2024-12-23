НБУ оцінив рівень стресу в фінансовій системі України: яка ситуація на кінець 2024 року

НБУ оприлюднив актуальні дані щодо Індексу фінансового стресу в Україні. У центральному банку розповіли про останні зміни та головні фактори впливу.

Рівень стресу в фінансовій системі України

Нацбанк заявив, що Індекс фінансового стресу (ІФС) суттєво знизився з вересня 2024 року. Регулятор додав, що наразі найскладнішою є ситуація на валютному ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

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У Нацбанку додають, що послабленню рівня стресу в фінансовій системі допомогла реструктуризація зовнішнього державного боргу наприкінці літа, а також відповідне зменшення дохідності суверенних єврооблігацій. Крім того, зафіксували зниження й дохідності гривневих ОВДП.

Що таке Індекс фінансового стресу Це індикатор, який відображає рівень напруги у фінансовому секторі України. ІФС набуває значень від 0 до 1, де 0 – повна відсутність напруги та 1 – найвищий рівень стресу.

В останні місяці найбільш несприятливим внеском в Індекс фінансового стресу було збереження помірно високого рівня валютного субіндексу через значні обсяги інтервенцій НБУ на валютному ринку. У центробанку додають, що значення субіндексу поведінки домогосподарств поступово покращується. Цьому сприяє надходження коштів на рахунки.

У Нацбанку додали ще такі дані: